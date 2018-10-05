СБУ подозревает полицейского во взятке в 200 тысяч грн

5 октября, 2018, 16:14

Сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении во взятке руководителю одного из подразделений Краматорского отдела

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что майор полиции требовал от местного фермера двести тысяч гривен. За указанную сумму чиновник обещал содействовать в поимке злоумышленников, которые незаконно похищали урожай с арендованных предпринимателем сельскохозяйственных земель и не препятствовать его коммерческой деятельности.

В СБУ сообщили, что полицейский использовал посредника для получения денег.

Майора полиции задержали на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения", - написали в СБУ.



