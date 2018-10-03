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Экс-комбата "Харьков-1" задержали за взятку в 200 тысяч, - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника одного из городских отделений полиции в Донецкой области, майора полиции за взятку в 200 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, он требовал и получил 200 тысяч гривен взятки от гражданина Украины за принятие мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных последним земель сельскохозяйственного назначения.

В штабе также сообщили, что во время задержания у подозреваемого изъяли денежные средства в полном объеме.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и проживания фигуранта дела. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что речь идет о руководителе Дружковского отделения полиции Донецкой области, экс-командире батальона "Харьков-1" Сергее Янголенко.

 

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