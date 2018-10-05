"Дрессировать мужчин, как собак": трое ученых писали фейк-исследование, чтобы разоблачить абсурдную науку

5 октября, 2018, 11:51

Трое ученых писали сумасшедшие статьи о феминизме, культуре мужества, сексуальной ориентации и бодипозитиве и печатали их, выдавая за серьезные исследования

Об этом пишет psyh.org.

Трое уважаемых экспертов Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян решили обмануть научный мир. Они в течение года придумывали нелогичные и абсурдные исследования, а потом - писали статьи. Далее эти статьи попадали в научные журналы. Работы они писали под вымышленными именами.

За целый год никто так и не распознал ложь в их текстах, пока исследователи не признались сами.

Одна из самых абсурдных статей о том, что секс между собаками в парке необходимо рассматривать в контексте культуры изнасилований, отметили специальной наградой.

Ученые писали на разные темы: это были исследования феминизма, культуры мужества, вопросов расовой идентификации и сексуальной ориентации, бодипозитива и тому подобное.

В одной из работ они предлагали дрессировать мужчин, как собак. В еще одном исследовании заставлять белых студентов слушать лекции, сидя на полу аудитории закованными в цепи. Это было нужно для того, чтобы наказать за рабовладение их предков.

Еще они написали статью "Собачий парк". В ней ученые рассказали, что исследователи якобы ощупали гениталии почти 10 тысяч собак, опрашивая их владельцев о сексуальной ориентации воспитанников.

Одна из статей на тему феминизма под названием "Наша борьба - это моя борьба" была просто немного перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф".

Опубликованное "исследование" было слишком абсурдным, и, наконец, серьезные ученые и некоторые журналисты обратили на них внимание.

Когда в начале августа корреспондент Wall Street Journal позвонил по номеру, оставленному авторами в одной из редакций, ему ответил один из экспериментаторов Джеймс Линдси.

Профессор честно рассказал об эксперименте и попросил не распространять широко эту информацию, чтобы трое исследователей могли завершить свои эксперименты и подвести итоги. Однако трио понимает, что их репутация уже испорчена, поэтому ничего хорошего они не ждут.