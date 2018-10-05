Как футболист поймал бокал пива, который фанаты бросили в арбитра

5 октября, 2018, 14:42

Игрок "Интера" Маттео Политано совершил "сэйв года", поймав бокал пива, которым бросили в судью

Забавный случай произошел в Эйндховене, во время матча Лиги чемпионов между голландским ПСВ и итальянским "Интером".

Политано увидел, как с трибун в рефери Милорада Мажича летит стакан с пивом, судья вовремя пригнулся, а футболист поймал напиток. Итальянец сорвал аплодисменты болельщиков и предложил пиво арбитру.