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Как футболист поймал бокал пива, который фанаты бросили в арбитра


фото: REUTERS
Игрок "Интера" Маттео Политано совершил "сэйв года", поймав бокал пива, которым бросили в судью

Забавный случай произошел в Эйндховене, во время матча Лиги чемпионов между голландским ПСВ и итальянским "Интером".

Политано увидел, как с трибун в рефери Милорада Мажича летит стакан с пивом, судья вовремя пригнулся, а футболист поймал напиток. Итальянец сорвал аплодисменты болельщиков и предложил пиво арбитру.

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