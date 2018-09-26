Футболисты избили судью за спорный пенальти
26 сентября, 2018, 12:30
Игроки избили судью за спорный одиннадцатиметровый в матче чемпионата Индонезии по футболу
Об этом сообщает iSport.ua.
В конце матча чемпионата Индонезии между "Персегресом" и "Персивой" арбитр назначил пенальти. Игроки побежали к судье, чтобы высказать свое недовольство. Один из футболистов ударил рефери кулаком в лицо, а когда тот начал убегать, другой игрок поставил ему подножку и начал бить ногами.
От дальнейшей расправы судью спас делегат матча, который спрятал его в подтрибунном помещении. Несмотря на инцидент, матч был возобновлен, а команда, которая реализовала пенальти победила 2:1.
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