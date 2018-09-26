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Футболисты избили судью за спорный пенальти


фото: twitter
Игроки избили судью за спорный одиннадцатиметровый в матче чемпионата Индонезии по футболу

Об этом сообщает iSport.ua.

В конце матча чемпионата Индонезии между "Персегресом" и "Персивой" арбитр назначил пенальти. Игроки побежали к судье, чтобы высказать свое недовольство. Один из футболистов ударил рефери кулаком в лицо, а когда тот начал убегать, другой игрок поставил ему подножку и начал бить ногами.

От дальнейшей расправы судью спас делегат матча, который спрятал его в подтрибунном помещении. Несмотря на инцидент, матч был возобновлен, а команда, которая реализовала пенальти победила 2:1.

  • Игрок швейцарского "Цюриха" упал в канаву, когда праздновал победный гол в ворота греческого АЕК в Лиге Европы.

 

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