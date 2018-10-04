 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Помпео о развертывании российских С-300 в Сирии: Это серьезная эскалация

Государственный секретарь США Майк Помпео расценил поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии как "очень серьезную эскалацию", но отказался комментировать, ответит ли Вашингтон на этот шаг

"Поставка Россией ЗРК С-300 в Сирию представляет большой риск для всех в зоне поражения и для стабильности на Ближнем Востоке. Мы считаем это очень серьезной эскалацией", - цитирует The Times Of Israel заявление Помпео.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

4 октября, 2018 четверг

3 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать