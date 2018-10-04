Помпео о развертывании российских С-300 в Сирии: Это серьезная эскалация

4 октября, 2018, 11:11

Государственный секретарь США Майк Помпео расценил поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии как "очень серьезную эскалацию", но отказался комментировать, ответит ли Вашингтон на этот шаг