В поезде Львов - Запорожье умерла пассажирка

3 октября, 2018, 17:42

Мертвой одну из пассажирок обнаружили в Кривом Роге в поезде, который двигался со Львова в Запорожье

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Поезд № 120, что идет со Львова до Запорожья, после задержки на станции Кривой Рог, возобновил движение в 11.54. Задержка поезда на 1 ч 35 мин. была вызвана необходимостью следственных действий, которые были осуществлены по факту смерти одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

Пассажирку поезда, которая ехала до Кривого Рога, обнаружила без признаков жизни проводница. На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины и медики. Поездная бригада дала показания в рамках следственных действий.

"Естественные причины. Признаков насильственной смерти на теле нет", - рассказала УНН спикер полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Однако, по ее словам, правоохранители проведут вскрытие тела женщины.







