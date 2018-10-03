В поезде Львов - Запорожье умерла пассажирка
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Поезд № 120, что идет со Львова до Запорожья, после задержки на станции Кривой Рог, возобновил движение в 11.54. Задержка поезда на 1 ч 35 мин. была вызвана необходимостью следственных действий, которые были осуществлены по факту смерти одного из пассажиров", - говорится в сообщении.
Пассажирку поезда, которая ехала до Кривого Рога, обнаружила без признаков жизни проводница. На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины и медики. Поездная бригада дала показания в рамках следственных действий.
"Естественные причины. Признаков насильственной смерти на теле нет", - рассказала УНН спикер полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Однако, по ее словам, правоохранители проведут вскрытие тела женщины.
- Напомним, на Львовщине поезд "Интерсити" насмерть сбил 39-летнего мужчину.
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