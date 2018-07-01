 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Львовщине поезд "Интерсити" насмерть сбил 39-летнего мужчину

В субботу, 30 июня, примерно в 16:20 в Мостиском районе Львовской области поезд насмерть сбил мужчину

Об этом информирует департамент гражданской защиты ЛОГА.

В сообщении указано, что скоростной поезд "Интерсити +" №716, курсирующий по маршруту Перемышль – Киев между гонками Мостиска – 2 и Мостиска – 1 наехал на мужчину. От полученных травм 39-летний львовянин погиб на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2018 воскресенье

30 июня, 2018 суббота

больше новостей

1 июля, 2018 воскресенье

30 июня, 2018 суббота

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать