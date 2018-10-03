НАБУ завершает расследование дела "Роттердам+"

3 октября, 2018, 17:42

НАБУ получило экономический отчет о безосновательности применения тарифа "Роттердам+" и затем вышло на финальную стадию в расследовании по этому делу

Об этом сообщил директор антикоррупционного бюро во время заседания комитета Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.

"15 млрд гривен - сумма незаконно полученных средств в результате установления этой формулы. Работа проведена, фактически мы сейчас на финальной стадии. Для принятия окончательного решения требуется экспертиза вместе с прокурором. После экспертизы будет принято решение", - сообщил Сытник.

По его словам, в ходе расследования детективы НАБУ получили необходимые документы по делу "Роттердам +", которые компания ДТЭК предоставила добровольно. Поэтому проводить обыски в компании не пришлось.