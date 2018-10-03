НАБУ завершает расследование дела "Роттердам+"
3 октября, 2018, 17:42
НАБУ получило экономический отчет о безосновательности применения тарифа "Роттердам+" и затем вышло на финальную стадию в расследовании по этому делу
Об этом сообщил директор антикоррупционного бюро во время заседания комитета Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.
"15 млрд гривен - сумма незаконно полученных средств в результате установления этой формулы. Работа проведена, фактически мы сейчас на финальной стадии. Для принятия окончательного решения требуется экспертиза вместе с прокурором. После экспертизы будет принято решение", - сообщил Сытник.
По его словам, в ходе расследования детективы НАБУ получили необходимые документы по делу "Роттердам +", которые компания ДТЭК предоставила добровольно. Поэтому проводить обыски в компании не пришлось.
- Напомним, Нацкомиссия по регулированию цен в сфере энергетики и коммунальных услуг от весны 2016 года начала применять формулу "Роттердам+" для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предусматривает закладывание в тариф стоимости угля в нидерландском порту Роттердам и цены доставки топлива в Украину.
- Впоследствии НАБУ начало расследование по факту злоупотреблений служебным положением должностными лицами НКРЭКП.
- В августе в НКРЭКП заявили, что отменят скандальную формулу Роттердам+ с 1 июля 2019 года. Роттердам+. Генпрокурор Юрий Луценко даже говорил, что формула "несет коррупционные риски".
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