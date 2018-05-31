НАБУ продолжает расследование относительно формулы "Роттердам+" и "Дюссельдорф+"
Такой ответ дала пресс-служба Национального Антикоррупционного Бюро Украины на официальный запрос "Еспресо".
"Сведения об указанных фактах детективы Национального антикоррупционного бюро Украины внесли в Единый реестр досудебных расследований 24.03.2017 по результатам рассмотрения заявления народного депутата Украины. Детективы Национального бюро проверяют обоснованность данных, используемых при расчете оптово-розничной цены на электроэнергию. По результатам этой проверки будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для привлечения лиц к уголовной ответственности", - отмечают в НАБУ.
Газовая формула "Дюссельдорф+" расследуется в рамках другого уголовного производства.
"Обстоятельства введения так называемой формулы "Дюссельдорф+" при установлении государственной регулируемой цены на природный газ для обеспечения общегражданских интересов в течение 2016-2017 годов детективы Национального бюро исследуют в рамках другого уголовного производства, начатого в августе 2017 года. Досудебное расследование в обоих уголовных производствах продолжается. О подозрении никому не сообщалось", - сообщает пресс-служба НАБУ.
"Роттердам+" включает в себя цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-
Глава представительства Международного валютного фонда Йоста Люнгман неоднократно заявлял, что приведение цены на газ до рыночного уровня является главным условием продолжения кредитования Украины со стороны МВФ.
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