Астрономы обнаружили за Плутоном карликовую планету. Ее назвали "Гоблином"
Открытие сделали астрономы из Института Карнеги, пишет The Washington Post.
Небесное тело назвали "Гоблином". Гоблин находится на расстоянии 12 млрд км от Солнца - это в два раза дальше, чем Плутон.
Длина большой полуоси орбиты составляет примерно 1200 астрономических единиц - следовательно, среднее расстояние отдаления карликовой планеты от Солнца превышает отдаление всех других известных объектов. Ученые считают, что орбита нового объекта может свидетельствовать о существовании "Планеты X", теоретически предсказанной в 2016 году.
"Следует понимать, что наши расчеты и наблюдения необязательно говорят о том, что "планета икс" существует. С другой стороны, они свидетельствуют, что на окраинах Солнечной системы действительно есть какой-то крупный объект", - отметили в институте Карнеги.
По расчетам ученых, Гоблину нужно около 40 тысяч лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца - в частности, именно поэтому исследователям пришлось потратить почти четыре года, чтобы построить его орбиту.
Кроме того, астрономы заметили, что параметры орбиты новой карликовой планеты - эксцентриситет, длина и направление большой полуоси напоминают параметры орбит других транснептуновых объектов.
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