Астрономы обнаружили за Плутоном карликовую планету. Ее назвали "Гоблином"

3 октября, 2018, 17:05

За орбитой Плутона обнаружили новую карликовую планету 2015 TG387 : она расположена в 80 раз дальше от Солнца, чем Земля

Открытие сделали астрономы из Института Карнеги, пишет The Washington Post.

Небесное тело назвали "Гоблином". Гоблин находится на расстоянии 12 млрд км от Солнца - это в два раза дальше, чем Плутон.

Длина большой полуоси орбиты составляет примерно 1200 астрономических единиц - следовательно, среднее расстояние отдаления карликовой планеты от Солнца превышает отдаление всех других известных объектов. Ученые считают, что орбита нового объекта может свидетельствовать о существовании "Планеты X", теоретически предсказанной в 2016 году.

"Следует понимать, что наши расчеты и наблюдения необязательно говорят о том, что "планета икс" существует. С другой стороны, они свидетельствуют, что на окраинах Солнечной системы действительно есть какой-то крупный объект", - отметили в институте Карнеги.

По расчетам ученых, Гоблину нужно около 40 тысяч лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца - в частности, именно поэтому исследователям пришлось потратить почти четыре года, чтобы построить его орбиту.

Кроме того, астрономы заметили, что параметры орбиты новой карликовой планеты - эксцентриситет, длина и направление большой полуоси напоминают параметры орбит других транснептуновых объектов.