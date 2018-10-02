В Раде поддержали изменения в закон о телевидении в части противодействия стране-агрессору

2 октября, 2018, 20:10

2 октября комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады поддержал внесение изменений в закон "О телевидении и радиовещании", касающиеся усиления информационной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба комитета ВР.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" в части усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (№ 9068) за основу.

Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с противодействием языку вражды на телевидении и радио. Законопроектом предлагается видоизменить типы контента, запрещенные к трансляции телерадиовещателями.

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Предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента как "высказывания, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины" и "терминология, противоречащая закону "Об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Принятие законопроекта кодифицирует нормы по наложению регулятором санкций в сфере медиа, а также гарантирует более эффективную деятельность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в сфере противодействия информационным влияниям государства-агрессора.