В Раде поддержали изменения в закон о телевидении в части противодействия стране-агрессору
Об этом сообщает пресс-служба комитета ВР.
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" в части усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (№ 9068) за основу.
Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с противодействием языку вражды на телевидении и радио. Законопроектом предлагается видоизменить типы контента, запрещенные к трансляции телерадиовещателями.
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Предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента как "высказывания, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины" и "терминология, противоречащая закону "Об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Принятие законопроекта кодифицирует нормы по наложению регулятором санкций в сфере медиа, а также гарантирует более эффективную деятельность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в сфере противодействия информационным влияниям государства-агрессора.
- Как сообщалось, в Раде призвали СБУ расследовать финансирование канала NewsOne Россией после программы на Еспресо "NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине".
- Петиция против прокремлевских "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей.
- Петиция о прекращении речи телеканалов "112 Украина" и NewsOne собрала достаточно голосов для того, чтобы ее уже вскоре рассмотрел профильный комитет парламента, заявил председатель ВР Андрей Парубий.
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