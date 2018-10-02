В Норвегии пройдут одни из крупнейших учений в истории НАТО

2 октября, 2018, 16:00

В октябре в Норвегии состоятся учения НАТО "Trident Juncture-2018", которые станут одними из крупнейших в истории Альянса

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, сообщает Европейская правда.

"Это одни из самых масштабных учений. В них будут задействованы около 45 тысяч человек из 31 страны, более 150 летательных аппаратов, 60 кораблей. Сценарии учений вымышленные, но реалистичные", - сказал Столтенберг.

По словам генсека Альянса, сценарии моделируют коллективную ответ НАТО на нападение.

"Эти учения позволят укрепить силы Альянса. Они носят оборонительный характер и проходят открыто", - добавил он.

Столтенберг отметил, что приглашение на учения получили наблюдатели всех стран ОБСЕ, в том числе Россия.

"Все страны получили приглашения направить своих наблюдателей, в том числе и Россия", - сказал он.