В Норвегии пройдут одни из крупнейших учений в истории НАТО
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, сообщает Европейская правда.
"Это одни из самых масштабных учений. В них будут задействованы около 45 тысяч человек из 31 страны, более 150 летательных аппаратов, 60 кораблей. Сценарии учений вымышленные, но реалистичные", - сказал Столтенберг.
По словам генсека Альянса, сценарии моделируют коллективную ответ НАТО на нападение.
"Эти учения позволят укрепить силы Альянса. Они носят оборонительный характер и проходят открыто", - добавил он.
Столтенберг отметил, что приглашение на учения получили наблюдатели всех стран ОБСЕ, в том числе Россия.
"Все страны получили приглашения направить своих наблюдателей, в том числе и Россия", - сказал он.
- Ранее сообщалось, что Великобритания направит 800 морпехов в Норвегию для сдерживания РФ.
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