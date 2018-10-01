Британия направит 800 морпехов в Норвегию для сдерживания РФ

1 октября, 2018, 18:15

В 2019 году Великобритания перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии

Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью The Telegraph.

Этот шаг Лондон делает в рамках "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы.

Таким образом Лондон отреагирует на активность Москвы в арктическом регионе, которая выросла в последние годы.

В частности, Уильямсон указал, что Россия возобновила работу над военными базами, что остались со времен СССР и увеличила активность подводных лодок в регионе до уровня, близкого к тому, который был во времена "холодной войны". В связи с этим британская власть видит необходимость продемонстрировать свое присутствие в Арктике и защищать свои интересы в этом регионе, отметил глава Минобороны Великобритании.

Кроме британцев, на новой военной базе разместятся военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сказал Уильямсон. В октябре и ноябре будут проведены крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения НАТО.

В них примут участие 40 тысяч солдат и офицеров из 30 стран Альянса и их партнеров, а также 130 самолетов, 70 кораблей и свыше 10 тысяч транспортных средств. Во время маневров будет отрабатываться сценарий вторжения у берегов Норвегии.

Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.

Весной 2017 года Минобороны РФ сообщало, что восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике и достраивает военные городки. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа.