В МВД подтвердили, что Чепига-Боширов помогал Януковичу бежать в Россию

2 октября, 2018, 19:35

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил информацию о том, что один из подозреваемых в нападении на экс-российского разведчика Сергея Скрипаля причастен к вывозу Виктора Януковича из Украины

Об этом 2 октября Аваков сообщил во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, информирует пресс-служба ведомства

"Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине опознали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ России, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины", — говорится в сообщении.

Ранее исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.