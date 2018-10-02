В МВД подтвердили, что Чепига-Боширов помогал Януковичу бежать в Россию
2 октября, 2018, 19:35
Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил информацию о том, что один из подозреваемых в нападении на экс-российского разведчика Сергея Скрипаля причастен к вывозу Виктора Януковича из Украины
Об этом 2 октября Аваков сообщил во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, информирует пресс-служба ведомства
"Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине опознали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ России, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины", — говорится в сообщении.
Ранее исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
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