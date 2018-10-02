Рада в первом чтении поддержала предоставление гражданства иностранцам-участникам АТО
Об этом говорится на сайте украинского парламента.
За соответствующий проект закона о правовом статусе лиц добровольцев без гражданства проголосовали 252 народных депутата.
Речь идет об изменениях к закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".
"Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) (№3433) - за основу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, кроме упрощенной процедуры предоставления иностранцам разрешения на временное проживание, соответствующие изменения также запрещают выдворять из Украины бойцов-иностранцев без гражданства.
Речь идет об установлении ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страну, где не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.
Ранее, во вторник, 2 октября, с требованием проголосовать этот Законопроект около 300 активистов провели митинг под Верховной Радой.
- Ранее в ГПУ пообещали провести расследование по факту экстрадиции Тумгоева.
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