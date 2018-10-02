Рада в первом чтении поддержала предоставление гражданства иностранцам-участникам АТО

2 октября, 2018, 18:55

Верховная Рада в первом чтении приняла разрешение о предоставлении гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

За соответствующий проект закона о правовом статусе лиц добровольцев без гражданства проголосовали 252 народных депутата.

Речь идет об изменениях к закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) (№3433) - за основу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кроме упрощенной процедуры предоставления иностранцам разрешения на временное проживание, соответствующие изменения также запрещают выдворять из Украины бойцов-иностранцев без гражданства.

Речь идет об установлении ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страну, где не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Ранее, во вторник, 2 октября, с требованием проголосовать этот Законопроект около 300 активистов провели митинг под Верховной Радой.