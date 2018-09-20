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ГПУ проведет расследование по факту экстрадиции Тумгоева

Генпрокуратура Украины проведет расследование по факту экстрадиции в РФ подозреваемого в участии в "ИГ" в Сирии Тимура Тумгоева

Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

"Сегодня в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины относительно проверки обстоятельств экстрадиции Тимура Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГТСУ признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования ", - написала Сарган.

По ее словам, соответствующее решение генпрокурор Юрий Луценко принял по результатам встречи с командиром 8-го батальона УДА Андреем июня и командиром батальона имени шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским.

Луценко, в частности, заверил, что по факту экстрадиции Тумгоева будет открыто уголовное производство, в ходе которого Генеральная инспекция ГПУ совместно с ГСУ СБУ проведет всестороннее и объективное расследование возможных правонарушений со стороны работников ГПУ, СБУ, МВД и ГТСУ.

"Если в результате расследования будет установлено, что Т.Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл этот факт при экстрадиционной проверки, должен быть наказан в рамках уголовного производства", - отметил генпрокурор.

  • Напомним, 17 сентября у здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украины на запрос России подозреваемого в участии в "ИГ" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.
  • В столкновениях пострадали семь полицейских, из-за чего было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганстве.
  • Ранее в ГПУ заявили, что провели экстрадиционную проверку и не выявили обстоятельств, которые сделали бы невозможной выдачу Тумгоева. Он обжаловал решение об экстрадиции, но украинские суды не удовлетворили жалобу. Также ему отказали в политическом убежище.
  • Позже заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что за последние 4 года Россия выдала Украине более 90 правонарушителей.
  • Кроме того, Енин, комментируя решение ГПУ об экстрадиции в РФ ингушского добровольца Тумгоева, заявил, что Россия станет объектом иска со стороны Украины относительно нарушения прав человека в случае применения пыток к Тимуру Тумгоеву.
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