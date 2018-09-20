ГПУ проведет расследование по факту экстрадиции Тумгоева

20 сентября, 2018, 18:55

Генпрокуратура Украины проведет расследование по факту экстрадиции в РФ подозреваемого в участии в "ИГ" в Сирии Тимура Тумгоева

Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

"Сегодня в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины относительно проверки обстоятельств экстрадиции Тимура Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГТСУ признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования ", - написала Сарган.

По ее словам, соответствующее решение генпрокурор Юрий Луценко принял по результатам встречи с командиром 8-го батальона УДА Андреем июня и командиром батальона имени шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским.

Луценко, в частности, заверил, что по факту экстрадиции Тумгоева будет открыто уголовное производство, в ходе которого Генеральная инспекция ГПУ совместно с ГСУ СБУ проведет всестороннее и объективное расследование возможных правонарушений со стороны работников ГПУ, СБУ, МВД и ГТСУ.

"Если в результате расследования будет установлено, что Т.Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл этот факт при экстрадиционной проверки, должен быть наказан в рамках уголовного производства", - отметил генпрокурор.