Профильный комитет Рады проголосовал за увольнение Супрун

2 октября, 2018, 16:20

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно поддержал постановление об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского

Об этом во вторник, 2 октября, сообщила глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец.

"Постановление о неопределении правового статуса руководства Министерства здравоохранения Украины, несоответствии занимаемым должностям и обращении к Кабинету министров Украины относительно увольнения с занимаемых должностей первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского № 8587. Единогласно проголосовано", - сообщила Богомолец во время заседания комитета.