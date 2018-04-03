Профильный комитет Рады хочет уволить Супрун
Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
3 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект Постановления Верховной Рады Украины №5642 об обращении в Кабмин по поводу увольнения с должности и.о. министра здравоохранения и выразил ей недоверие.
В проекте Постановления в качестве причины указано острую общественную напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности.
"Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения - гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине - профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работа правительства в части охраны здоровья также была признана Комитетом неудовлетворительной", - отметила Богомолец.
Отмечается, что соавторами проекта постановления является сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и народный депутат от Оппоблока Игорь Шурма.
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