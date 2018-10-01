Иран обстрелял ракетами Сирию в ответ на теракт со стороны "ИГ"
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана), ракетный удар был ответом на теракт, совершенный 22 сентября в иранском городе Ахвази, когда несколько вооруженных нападавших обстреляли участников военного парада. В результате нападения погибли 25 человек, еще несколько десятков получили ранения.
Ответственность за теракт взяло "ИГ". При этом террористы целились в участников "Корпуса стражей исламской революции", но пострадали также гражданские, в том числе женщина и ребенок. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе осудил нападение и пригрозил последствиями.
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в финансировании нападения Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также пообещал, что Иран "жестко накажет" ответственных за теракт.
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