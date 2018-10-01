Иран обстрелял ракетами Сирию в ответ на теракт со стороны "ИГ"

1 октября, 2018, 11:06

В понедельник, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по позициях террористической организации "Исламское государство" на юго-востоке Сирии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана), ракетный удар был ответом на теракт, совершенный 22 сентября в иранском городе Ахвази, когда несколько вооруженных нападавших обстреляли участников военного парада. В результате нападения погибли 25 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Ответственность за теракт взяло "ИГ". При этом террористы целились в участников "Корпуса стражей исламской революции", но пострадали также гражданские, в том числе женщина и ребенок. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе осудил нападение и пригрозил последствиями.

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в финансировании нападения Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также пообещал, что Иран "жестко накажет" ответственных за теракт.