Стерненко рассказал, что Кива угрожал ему расправой

1 октября, 2018, 22:11

Одесский активист Сергей Стерненко рассказал, что экс-советник главы МВД Илья Кива угрожал ему расправой в присутствии правоохранителей

Об этом Стерненко написал в своем Facebook.

По словам активиста, это произошло днем 1 октября в помещении Главного следственного управления в Киеве, где он знакомился с материалами производств в отношении двух нападений на него.

Когда уже заканчивал, примерно в 16:45, открылись двери, и в кабинет, где был я и двое следователей, вошел Кива в сопровождении неизвестного мне мужчины, предположительно сотрудника МВД. По его поведению было заметно, что со следователями они знакомы, – отметил Стерненко.

Как выяснилось, Кива пришел на допрос в каком-то уголовном производстве. По словам Стерненко, Кива провоцировал его вопросами типа, "просто так напал на парня, который погиб", очевидно, имея в виду последнее нападение на одесского активиста.

"Я ответил, что по его логике, видимо, я сам себя бил битой, сам себе стрелял в затылок, и мне нечем было заняться, я решил просто так в 20 метрах от своего подъезда напасть на двух больших за меня мужчин", – написал Стерненко.

В ответ Кива сказал, что "если бы прислали "правильных людей", то меня (Стерненко, – ред.) точно бы убили".

И добавил: "вы, активисты, не даете никому жить. Мы вас, активистов в землю будем закапывать", цитирует Стерненко слова Кивы.

Стерненко отметил, что следователи, которые все это время присутствовали в помещении, не сделали Киве ни одного замечания.