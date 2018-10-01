Стерненко рассказал, что Кива угрожал ему расправой
Об этом Стерненко написал в своем Facebook.
По словам активиста, это произошло днем 1 октября в помещении Главного следственного управления в Киеве, где он знакомился с материалами производств в отношении двух нападений на него.
Когда уже заканчивал, примерно в 16:45, открылись двери, и в кабинет, где был я и двое следователей, вошел Кива в сопровождении неизвестного мне мужчины, предположительно сотрудника МВД. По его поведению было заметно, что со следователями они знакомы, – отметил Стерненко.
Как выяснилось, Кива пришел на допрос в каком-то уголовном производстве. По словам Стерненко, Кива провоцировал его вопросами типа, "просто так напал на парня, который погиб", очевидно, имея в виду последнее нападение на одесского активиста.
"Я ответил, что по его логике, видимо, я сам себя бил битой, сам себе стрелял в затылок, и мне нечем было заняться, я решил просто так в 20 метрах от своего подъезда напасть на двух больших за меня мужчин", – написал Стерненко.
В ответ Кива сказал, что "если бы прислали "правильных людей", то меня (Стерненко, – ред.) точно бы убили".
И добавил: "вы, активисты, не даете никому жить. Мы вас, активистов в землю будем закапывать", цитирует Стерненко слова Кивы.
Стерненко отметил, что следователи, которые все это время присутствовали в помещении, не сделали Киве ни одного замечания.
- Ранее, 24 мая, в Одессе совершили нападение на Сергея Стерненко, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков.
- Один из нападавших позже скончался в больнице.
- Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него, когда он возвращался домой из супермаркета.
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