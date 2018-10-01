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Главред "Страна.uа" заявил, что получил убежище в Австрии

Главред "Страна.uа" Игорь Гужва, объявленный в феврале 2018 года в розыск, заявил, что получил убежище в Австрии

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я получил сообщение, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище", - написал он.

Гужва также написал, что благодарен властям Австрийской республики за то, что они вынесли такое решение.

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