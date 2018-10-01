Главред "Страна.uа" заявил, что получил убежище в Австрии
1 октября, 2018, 22:53
Главред "Страна.uа" Игорь Гужва, объявленный в феврале 2018 года в розыск, заявил, что получил убежище в Австрии
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня я получил сообщение, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище", - написал он.
Гужва также написал, что благодарен властям Австрийской республики за то, что они вынесли такое решение.
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- Напомним, 22 июня 2017 года в Киеве задержали главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужву по подозрению в получении взятки в $10 тыс.
- 27 июня Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в полмиллиона гривен.
- 31 января 2018 года стало известно, что Гужва попросил политического убежища в Австрии.
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