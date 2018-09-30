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За сутки на Донбассе ранен один военный ВСУ

Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – 6 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом говорится в утренней сводке штаба Обьеднананих сил.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С минометов 120-го калибра противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Майское и Новолуганское, а из минометов калибра 82 мм вел огонь по опорным пунктам возле Светлодарска и Водяного. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Водяное.

В ходе боевых действий потери один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще 7 получили ранения.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил возле населенного пункта Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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