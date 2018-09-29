В Лисичанске полицейские обнаружили взрывчатку в гараже, которым пользовался боевик ОРЛО
29 сентября, 2018, 20:34
Во время проведения операции "Оружие и взрывчатка" оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Лисичанского отдела полиции и сотрудниками СБУ провели в городе Лисичанск санкционированный обыск гаража, которым пользовался 51-летний житель города Довжанск
Сейчас мужчина находится в розыске как боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР", передает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
В ходе обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли 10 тротиловых шашек. Общий вес изъятой взрывчатки - 2,6 кг.
Изъятое направлено на исследование.
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика