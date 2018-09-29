В Лисичанске полицейские обнаружили взрывчатку в гараже, которым пользовался боевик ОРЛО

29 сентября, 2018, 20:34

Во время проведения операции "Оружие и взрывчатка" оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Лисичанского отдела полиции и сотрудниками СБУ провели в городе Лисичанск санкционированный обыск гаража, которым пользовался 51-летний житель города Довжанск