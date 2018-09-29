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В Лисичанске полицейские обнаружили взрывчатку в гараже, которым пользовался боевик ОРЛО

Во время проведения операции "Оружие и взрывчатка" оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Лисичанского отдела полиции и сотрудниками СБУ провели в городе Лисичанск санкционированный обыск гаража, которым пользовался 51-летний житель города Довжанск

Сейчас мужчина находится в розыске как боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР", передает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли 10 тротиловых шашек. Общий вес изъятой взрывчатки - 2,6 кг.

Изъятое направлено на исследование.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

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