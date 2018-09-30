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В курортной Схиднице на Львовщине заработала новая полицейская станция

29 сентября, на улице Промышленной 10Б в поселке городского типа Схидница, в Дрогобычском районе Львовской области, состоялось торжественное открытие полицейской станции

Теперь правоохранители, несущие службу в поселке Схидница, смогут оперативно реагировать на обращения и сообщения граждан, а жители - обратиться со своими проблемами непосредственно к сотрудникам полиции.

В торжествах приняли участие начальник отдела участковых офицеров полиции управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции во Львовской области Роман Гранкивский, представители органов местного самоуправления во главе с поселковым головой Схидницы Иваном Пиляком, руководство Бориславского отделения полиции, а также жители поселка, информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Я благодарю представителей органов местного самоуправления и поселкового голову за помощь в открытии этой полицейской станции. Отныне жители поселка и отдыхающие в случае необходимости смогут прийти в это помещение и пообщаться с участковыми офицерами полиции, которые будут нести здесь службу. А правоохранители, в свою очередь, смогут быстрее добраться до места совершения правонарушения, оперативно реагировать на жалобы и сообщения граждан и, конечно, само присутствие полицейского - это уже своеобразная профилактика преступности", - обратился к присутствующим Гранкивский.

Поселковый голова Схидницы Иван Пиляк также отметил, что открытия полицейской станции местные жители ждали давно.

"В нашем курортном поселке проживает около трех с половиной тысяч жителей, но каждый месяц к нам приезжают примерно тридцать тысяч отдыхающих, поэтому постоянное присутствие работников полиции нам необходимо. Мы уверены, что это даст свой результат и все теперь будут чувствовать себя еще безопаснее",- отметил поселковый голова.

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  • Напомним, 29 сентября 2018 года, во время рабочего визита министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина в поселке Талаковка под Мариуполем открыли Центр безопасности граждан. В нем будут нести службу полицейские и спасатели, которые будут оказывать помощь жителям 10 населенных пунктов на линии разграничения.
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