В курортной Схиднице на Львовщине заработала новая полицейская станция

30 сентября, 2018, 15:22

29 сентября, на улице Промышленной 10Б в поселке городского типа Схидница, в Дрогобычском районе Львовской области, состоялось торжественное открытие полицейской станции

Теперь правоохранители, несущие службу в поселке Схидница, смогут оперативно реагировать на обращения и сообщения граждан, а жители - обратиться со своими проблемами непосредственно к сотрудникам полиции.

В торжествах приняли участие начальник отдела участковых офицеров полиции управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции во Львовской области Роман Гранкивский, представители органов местного самоуправления во главе с поселковым головой Схидницы Иваном Пиляком, руководство Бориславского отделения полиции, а также жители поселка, информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Я благодарю представителей органов местного самоуправления и поселкового голову за помощь в открытии этой полицейской станции. Отныне жители поселка и отдыхающие в случае необходимости смогут прийти в это помещение и пообщаться с участковыми офицерами полиции, которые будут нести здесь службу. А правоохранители, в свою очередь, смогут быстрее добраться до места совершения правонарушения, оперативно реагировать на жалобы и сообщения граждан и, конечно, само присутствие полицейского - это уже своеобразная профилактика преступности", - обратился к присутствующим Гранкивский.

Поселковый голова Схидницы Иван Пиляк также отметил, что открытия полицейской станции местные жители ждали давно.

"В нашем курортном поселке проживает около трех с половиной тысяч жителей, но каждый месяц к нам приезжают примерно тридцать тысяч отдыхающих, поэтому постоянное присутствие работников полиции нам необходимо. Мы уверены, что это даст свой результат и все теперь будут чувствовать себя еще безопаснее",- отметил поселковый голова.