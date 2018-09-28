Украинская автокефалия: чем московский патриарх Кирилл разозлил Вселенского патриарха
Основные тезисы стенограммы разговора, состоявшегося 31 августа обнародовал ORTHODOXIA.INFO.
Среди главных тезисов, прозвучавших во время встречи в Стамбуле: по убеждению Вселенского Патриархата, украинцы чувствуют себя некомфортно под властью России и хотят полной свободы религиозной, так же, как они имеют ее политически. В то же время Москва пытается каким-то образом это отрицать.
Также, как свидетельствует стенограмма, особенно строгим Патриарх Варфоломей оказался из-за недавнего интервью митрополита, в котором тот намекал на подкуп Вселенского патриархата.
"Вы заявили, что Президент Порошенко подкупил Вселенский Патриархат. Я Вас прямо спрашиваю: можете ли вы это доказать? Если вы не можете доказать это – вы хулите Мать-Церковь, и будете под ее проклятием, - сказал патриарх митрополиту.
"Это нельзя прощать, когда Вы намеренно лжете", - добавил Варфоломей.
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Также, по его словам, очевидным является то, что все президенты, кроме Януковича, просили об автокефалии для Украины. И это делали в последние годы не только президент Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк, но и Парламент, принявший официальное решение...
Московский патриарх: "Ваше Святейшество, те, кого вы упоминаете, является одной и той же политической силой".
Вселенский патриарх: "Но они представляют украинский народ".
- Напомним, президент Петр Порошенко пришел к согласию с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
- Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины Филарет 19 сентября посетил Государственный департамент США. Потом он рассказал о судьбе Киево-Печерской лавры после получения томоса
- В РПЦ угрожают "кровопролитием", если ее объявят в Украине "церковью страны-агрессора".
- Вселенский патриарх Варфоломей в воскресенье, 23 сентября 2018 года, заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право", несмотря на угрозы Москвы.
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