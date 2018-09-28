Украинская автокефалия: чем московский патриарх Кирилл разозлил Вселенского патриарха

28 сентября, 2018, 21:13

О чем был бурный диалог в Стамбуле между Константинополем и Москвой и какие аргументы главы московской церкви Кирилла вызвали жесткую реакцию патриарха Варфоломея

Основные тезисы стенограммы разговора, состоявшегося 31 августа обнародовал ORTHODOXIA.INFO.

Среди главных тезисов, прозвучавших во время встречи в Стамбуле: по убеждению Вселенского Патриархата, украинцы чувствуют себя некомфортно под властью России и хотят полной свободы религиозной, так же, как они имеют ее политически. В то же время Москва пытается каким-то образом это отрицать.

Также, как свидетельствует стенограмма, особенно строгим Патриарх Варфоломей оказался из-за недавнего интервью митрополита, в котором тот намекал на подкуп Вселенского патриархата.

"Вы заявили, что Президент Порошенко подкупил Вселенский Патриархат. Я Вас прямо спрашиваю: можете ли вы это доказать? Если вы не можете доказать это – вы хулите Мать-Церковь, и будете под ее проклятием, - сказал патриарх митрополиту.

"Это нельзя прощать, когда Вы намеренно лжете", - добавил Варфоломей.

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Также, по его словам, очевидным является то, что все президенты, кроме Януковича, просили об автокефалии для Украины. И это делали в последние годы не только президент Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк, но и Парламент, принявший официальное решение...

Московский патриарх: "Ваше Святейшество, те, кого вы упоминаете, является одной и той же политической силой".

Вселенский патриарх: "Но они представляют украинский народ".