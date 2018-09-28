Прокуратура будет расследовать выдачу венгерских паспортов как государственную измену
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Отмечается, что прокуратура внесла сведения в ЕРДР и зарегистрировала уголовное производство о преднамеренном совершении гражданами Украины действий в ущерб суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, что указывает на наличие признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена.
Осуществление досудебного расследования поручено СВ УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.
Напомним, ранее в интернете появилось видео, опубликованное в одном из центральных изданий, на котором консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта на Закарпатье в городе Берегове.
При этом составляли присягу на верность венгерскому государству, а должностные лица учреждения, где происходили события, приказывали держать факт получения второго гражданства в тайне от государственных структур Украины.
- Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
- В Раде предлагают усилить ответственность за двойное гражданство.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это.
- Жители Закарпатья с венгерским гражданством начали попадать в базу "Миротворца".
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