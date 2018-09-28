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Прокуратура будет расследовать выдачу венгерских паспортов как государственную измену


фото: bbj.hu
Правоохранители будут расследовать уголовное производство в связи с выдачей гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегове Закарпатской области по статье о государственной измене

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Отмечается, что прокуратура внесла сведения в ЕРДР и зарегистрировала уголовное производство о преднамеренном совершении гражданами Украины действий в ущерб суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, что указывает на наличие признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена.

Осуществление досудебного расследования поручено СВ УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, опубликованное в одном из центральных изданий, на котором консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта на Закарпатье в городе Берегове.

При этом составляли присягу на верность венгерскому государству, а должностные лица учреждения, где происходили события, приказывали держать факт получения второго гражданства в тайне от государственных структур Украины.

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