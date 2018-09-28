МИД России вручил Украине ноту протеста из-за облитых дерьмом машин своего посольства
28 сентября, 2018, 17:43
В Москве в связи с повреждением имущества сотрудников своей дипмиссии в Киеве выразили протест представителю Украины
Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
"В связи с этой провокацией 28 сентября в МИД России был вызван советник-посланник Посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста", - говорится в сообщении.
В российском МИДе также отметили, что из-за действий неизвестных пострадал, в частности, автомобиль временного поверенного в делах России в Украине.
- В четверг, 27 сентября, в Киеве неизвестные залили фекалиями автомобили с дипломатическими номерами гостей прощального ужина экс-главы "Россотрудничества" Константина Воробьева.
- Воробьев решил уйти с должности после того, как 9 мая его на улице облили зеленкой и фекалиями неизвестные. Из-за этого инцидента "Россотрудничество" решило свернуть деятельность в Украине. Воробьев также попал в базу "Миротворца".
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