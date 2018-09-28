МИД России вручил Украине ноту протеста из-за облитых дерьмом машин своего посольства

28 сентября, 2018, 17:43

В Москве в связи с повреждением имущества сотрудников своей дипмиссии в Киеве выразили протест представителю Украины

Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

"В связи с этой провокацией 28 сентября в МИД России был вызван советник-посланник Посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

В российском МИДе также отметили, что из-за действий неизвестных пострадал, в частности, автомобиль временного поверенного в делах России в Украине.