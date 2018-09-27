В Киеве дипломатам РФ во время проводов экс-главы "Россотрудничества" с Украины залили фекалиями машины
27 сентября, 2018, 15:52
В четверг, 27 сентября, в Киеве неизвестные активисты залили фекалиями автомобили с дипломатическими номерами гостей прощального ужина экс-главы "Россотрудничества" Константина Воробьева
Об этом сообщает с места событий корреспондент Еспресо.TV.
Инцидент произошел на Щербаковской, 8а. Мужчины с ведрами подошли к белым внедорожникам с дипломатическими номерами и вылили на машины фекалии, а также пробили шины и бросили файеры на двор дома, где происходила вечеря по случаю отставки Воробьева. На асфальте краской написали: "Воробьев, прощай".
По данным Еспресо.TV на машинах приехали дипломаты из посольства России.
Воробьев решил уйти с должности после того, как 9 мая его на улице облили зеленкой и фекалиями неизвестны. За этот инцидент "Россотрудничество" решило свернуть деятельность в Украине. Воробьев также попал в базу "Миротворца".
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