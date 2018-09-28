60% украинцев поддерживают проевропейские реформы, 7% хотят в Евразийский союз, - исследование

28 сентября, 2018, 16:49

Продолжение проевропейских реформ считают необходимым 60% украинцев, тогда как 17% считают эти реформы ненужными, а еще 7% предпочитают вступления Украины в Евразийского экономического союза с Россией

Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

Кроме того, 52% опрошенных считают, что Украине нужно стать членом Евросоюза, тогда как 34% с этим не согласны, еще 15% - не определились. При этом больше всего хотят в ЕС на западе и в центре Украины (79% и 58% соответственно), тогда как на юге и востоке большинство опрошенных не разделяют евроинтеграционных устремлений: 57-58% в этих регионах не считают, что Украине необходимо членство в ЕС.

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Основными преимуществами от членства в ЕС украинцы считают повышение жизненного уровня людей (38%), содействие борьбе с коррупцией (27%) и свободное передвижение людей за границу (26%). Каждый пятый гражданин ожидает, что членство Украины в ЕС будет способствовать более свободному доступ молодежи к обучению в европейских университетах (21%). В то же время 26% опрошенных украинцев считают, что никаких преимуществ Украина от членства в ЕС не получит.

Основным негативным последствием членства Украины в ЕС опрошенные считают эмиграцию украинцев за границу. При этом такое мнение существенно распространилось за последние почти 3 года - с 33% респондентов в ноябре 2015 году до 46% в августе 2018 года. Также украинцев беспокоит вероятность притока иностранцев и мигрантов (26%) и "распродажа страны" (24%). В то же время количество тех, кто опасается ухудшения отношений с РФ и СНГ из-за членства в ЕС уменьшилось до 18% по сравнению с 28% в 2015 году. Падения жизненного уровня из-за членства в ЕС опасаются 16% опрошенных, безработицы - также 16%.

По мнению украинцев, больше всего получению Украиной членства в ЕС мешают коррупция (43%), медленное экономическое развитие страны (38%) и низкий уровень жизни населения (28% по сравнению с 36% в ноябре 2015). Еще 21% опрошенных считают, что евроинтеграции мешает война на Донбассе (по сравнению с 27% в 2015), 17% называют препятствием членству в ЕС проблемы с демократией и правами человека в Украине.

Для ускорения реформ в Украине, по мнению украинцев, ЕС должен больше давить на украинскую власть (28%). Кроме того, опрошенные считают, что ускорению реформ в Украине будет способствовать прекращение предоставления денег, которые разворовывают чиновники (17%), и более открытое противостояние стран-членов ЕС и России (16%).

Общенациональный опрос населения Украины провели фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии с 16 по 28 августа 2018 при поддержке проекта "Общественная синергия", финансируемого Евросоюзом и выполняемого Международным фондом "Видродження". Был опрошен 2041 респондент старше 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях, а также в АР Крым. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%. Для сравнения приведены данные опросов 2005-2017 годов, проведенных фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, Киевским международным институтом социологии и фирмой "Ukrainian Sociology Service".