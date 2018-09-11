Сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО. Инфографика

11 сентября, 2018, 14:58

Вступление Украины в НАТО поддерживают 41,6% украинцев, которые считают, что это является лучшим вариантом обеспечения безопасности

Об этом свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, передает "Интерфакс-Украина".

По данным опроса, 35,3% поддержали внеблоковый статус Украины, 6,4% выступают за военный союз с Россией и другими странами СНГ. Затруднились с ответом 16,3% опрошенных.

Кроме того, 63% респондентов заявили о готовности принять участие в референдуме по вступлению Украины в НАТО. Из них 67,2% поддержали бы вступление в Альянс.

Среди причин поддержки вступления в НАТО 76,2% граждан называли гарантию безопасности Украины, 34% считают, что это позволит Украине противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории, 31,5% считают, что это позволит укрепить и модернизировать украинскую армию.

Среди противников вступления страны в НАТО - те, кто опасается втягивания Украины в военные операции НАТО (47,3%). Еще 37,9% уверены, что НАТО является "агрессивным империалистическим блоком", 32,8% считают, что Украина в принципе должна быть внеблоковым государством.

Опрос проводился с 16 по 28 августа 2018 года. Всего опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым, оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%