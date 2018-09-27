США передали Украине два патрульных катера
Об этом передает Еспресо.TV.
На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер.
Как пояснил начальник управления ВМС Украины Василий Радчук, ВСУ смогут использовать патрульные катера класса "Айленд" уже осенью 2019 года, информирует Радио Свобода.
По его словам, корабли Украина получает бесплатно, но должна заплатить за транспортировку их морскими платформами до Одессы и за переоборудование.
Катера имеют названия Drummond и Cushing. Они в хорошем техническом состоянии. Украине придется лишь заменить один дизель-генератор и оборудовать их системой защищенной связи. Катера передают без оружия.
Задержку с получением катеров Радчук объяснил необходимостью пройти все бюрократические процедуры, предусмотренные законодательством США.
ВМС Украины смогут использовать эти катера для противодействия российской агрессии в Азовском море.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
- По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив.
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