США передали Украине два патрульных катера

27 сентября, 2018, 21:20

В порту в американском городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса "Айленд"

Об этом передает Еспресо.TV.

На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер.

Как пояснил начальник управления ВМС Украины Василий Радчук, ВСУ смогут использовать патрульные катера класса "Айленд" уже осенью 2019 года, информирует Радио Свобода.

По его словам, корабли Украина получает бесплатно, но должна заплатить за транспортировку их морскими платформами до Одессы и за переоборудование.

Катера имеют названия Drummond и Cushing. Они в хорошем техническом состоянии. Украине придется лишь заменить один дизель-генератор и оборудовать их системой защищенной связи. Катера передают без оружия.

Задержку с получением катеров Радчук объяснил необходимостью пройти все бюрократические процедуры, предусмотренные законодательством США.

ВМС Украины смогут использовать эти катера для противодействия российской агрессии в Азовском море.