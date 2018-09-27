 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Алкоголь - это наркотик": ученые хотят, чтобы его продавали по рецепту


фото: kp
Кембриджские ученые считают алкоголь наркотиком и хотят, чтобы его продавали только по рецепту

Об этом пишет журнал The BMJ.

Исследователи говорят, что вреда от алкоголя больше, чем от табака, героина и гашиша вместе взятых. Из-за того, что свободный доступ к алкоголю, возникает много социальных проблем.

"Наиболее успешными являются те страны, где цены на алкоголь завышены, а доступность снижена", - заявляют ученые.

Алкоголь - одна из главных причин смерти взрослых людей. Ежегодно от спиртного умирает около 2,8 млн лиц.

"Спиртное может убивать медленно - из-за болезней, вызванных его употреблением, а может быстро - из-за травм, заработанных в пьяном состоянии или отравления", - отметили исследователи.

Ученые предлагают забыть об интересах производителей, официально признать алкоголь наркотиком и выдавать его только в качестве лекарственного средства, если это необходимо.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать