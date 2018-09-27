"Алкоголь - это наркотик": ученые хотят, чтобы его продавали по рецепту
Об этом пишет журнал The BMJ.
Исследователи говорят, что вреда от алкоголя больше, чем от табака, героина и гашиша вместе взятых. Из-за того, что свободный доступ к алкоголю, возникает много социальных проблем.
"Наиболее успешными являются те страны, где цены на алкоголь завышены, а доступность снижена", - заявляют ученые.
Алкоголь - одна из главных причин смерти взрослых людей. Ежегодно от спиртного умирает около 2,8 млн лиц.
"Спиртное может убивать медленно - из-за болезней, вызванных его употреблением, а может быстро - из-за травм, заработанных в пьяном состоянии или отравления", - отметили исследователи.
Ученые предлагают забыть об интересах производителей, официально признать алкоголь наркотиком и выдавать его только в качестве лекарственного средства, если это необходимо.
- Напомним, обычно алкоголь считают самым большим врагом печени, однако медики обнаружили, что сахар более вреден.
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