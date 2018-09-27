"Алкоголь - это наркотик": ученые хотят, чтобы его продавали по рецепту

27 сентября, 2018, 14:59

Кембриджские ученые считают алкоголь наркотиком и хотят, чтобы его продавали только по рецепту

Об этом пишет журнал The BMJ.

Исследователи говорят, что вреда от алкоголя больше, чем от табака, героина и гашиша вместе взятых. Из-за того, что свободный доступ к алкоголю, возникает много социальных проблем.

"Наиболее успешными являются те страны, где цены на алкоголь завышены, а доступность снижена", - заявляют ученые.

Алкоголь - одна из главных причин смерти взрослых людей. Ежегодно от спиртного умирает около 2,8 млн лиц.

"Спиртное может убивать медленно - из-за болезней, вызванных его употреблением, а может быстро - из-за травм, заработанных в пьяном состоянии или отравления", - отметили исследователи.

Ученые предлагают забыть об интересах производителей, официально признать алкоголь наркотиком и выдавать его только в качестве лекарственного средства, если это необходимо.