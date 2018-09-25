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Какой продукт разрушает печень больше алкоголя

Обычно алкоголь считают самым большим врагом печени, однако медики обнаружили, что сахар более вреден

Об этом пишет 24apteka.

По словам врачей, из-за сахара в организме может развиться много воспалительных процессов, в том числе и ожирения печени.

Сахар - это быстрые углеводы, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы приводит к нарушению углеводного и липидного обменов. Это увеличивает нагрузку на печень в несколько раз.

Не стоит превышать суточную норму сахара - это 6 чайных ложек в день. Иначе могут развиться такие болезни как гипертония, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов и тому подобное.

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