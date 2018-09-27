Помощник Пушилина планировал устранение Захарченко. СБУ обнародовала запись разговора
Запись обнародована пресс-службой СБУ.
Разговор между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными произошел 12 июня в 16:50 в ресторане Yuvam в турецком городе Анталия. Аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным "государственного переворота" в псевдореспублике.
Во время обсуждения планов Лаврентьев акцентирует внимание собеседников на необходимости замены до сентября текущего года действующего "главы ДНР" без проведения выборов.
"Вот есть ситуация, которую мы можем с вами, в принципе, решить. Решить быстро. Максимально быстро. Потому, что времени у нас нет, как у вас... Так и скажем - сентябрь не за горами... Получается, у нас проблема в одном Захарченко!? Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента и с этим... как его? Казаковым, усмиряете их "потешные батальоны"", - говорит Лаврентьев на записи.
По его словам, с появлением нового и.о. "главы республики" так называемая проблема будет решена окончательно. Служба обнародовала отдельные фрагменты переговоров из почти четырехчасовой беседы.
- Напомним, глава "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе “Сепар” 31 августа. В СБУ заявили, что убийство Захарченко стало результатом междоусобных войн между боевиками и их кураторами за власть и деньги.
- По данным украинской разведки, кафе "Сепар" на территории оккупированного Донецка, где погиб Захарченко, контролировалось российской ФСБ. Впоследствии выяснилось, что мужчины, которых боевики "ДНР" разыскивали за убийство Захарченко, оказались непричастными к преступлению.
- "Исполняющим обязанности “главы ДНР" сначала стал Дмитрий Трапезников, но позже эту должность занял Денис Пушилин.
- 24 сентября СБУ выложила в сеть перехват разговоров главарей "ДНР" Трапезникова, Казакова и Пушилина, которые после убийства Захарченко обсуждают распределение должностей и ждут решения советника Путина Суркова о новом главе террористической организации.
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