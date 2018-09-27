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Помощник Пушилина планировал устранение Захарченко. СБУ обнародовала запись разговора

Сотрудники СБУ получили аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного смещения с должности "главы ДНР" Александра Захарченко главой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным

Запись обнародована пресс-службой СБУ.

Разговор между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными произошел 12 июня в 16:50 в ресторане Yuvam в турецком городе Анталия. Аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным "государственного переворота" в псевдореспублике.

Во время обсуждения планов Лаврентьев акцентирует внимание собеседников на необходимости замены до сентября текущего года действующего "главы ДНР" без проведения выборов.

"Вот есть ситуация, которую мы можем с вами, в принципе, решить. Решить быстро. Максимально быстро. Потому, что времени у нас нет, как у вас... Так и скажем - сентябрь не за горами... Получается, у нас проблема в одном Захарченко!? Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента и с этим... как его? Казаковым, усмиряете их "потешные батальоны"", - говорит Лаврентьев на записи.

По его словам, с появлением нового и.о. "главы республики" так называемая проблема будет решена окончательно. Служба обнародовала отдельные фрагменты переговоров из почти четырехчасовой беседы.

 

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