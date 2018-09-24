СБУ обнародовала разговоры главарей "ДНР", которые договариваются о власти в ожидании решения Суркова

24 сентября, 2018, 17:45

СБУ выложила в сеть перехват разговоров главарей "ДНР" Дмитрия Трапезникова, Александра Казакова и Дениса Пушилина, которые после убийства Александра Захарченко обсуждают распределение должностей и ждут решения советника Владимира Путина Владислава Суркова о новом главе террористической организации

Запись разговоров террористов обнародована на сайте СБУ.

"Шестого сентября 2018 года примерно в 18:30 официальный советник уже погибшего Александра Захарченко Александр Казаков позвонил Дмитрию Трапезникову, который на то время исполнял обязанности главы так называемой "ДНР". Как стало понятно из разговора, они четко рассчитывают на разрешение "ситуации" Владиславом Сурковым, всем известным в ипостаси помощника президента РФ Путина и куратора временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Во время общения кремлевские марионетки ожидают вердикт после соответствующей экстренного совещания в Москве по поводу окончательного утверждения в РФ будущего главы "ДНР" и состава "Совета Министров ДНР", - говорится в сообщении спецслужбы.

Во время первого разговора Трапезников сообщает Казакову о слухах относительно возможного решения Суркова о переложении обязанностей с Пушилина (на то время председатель "народного совета ДНР") на Трапезникова. Казаков рассказывает о съемках фильма воспоминаний о Захарченко, но Трапезников приказывает ему "притормозить" до решения Москвы.

Во второй беседе Трапезников просит Пушилина уволить с должности "вице-премьера-министра-министра доходов и сборов ДНР" Александра "Ташкента" Тимофеева, которого считают личным кошельком Захарченко. Также Трапезников просит Пушилина поручить "министру госбезопасности" Владимиру Павленко как можно быстрее задержать Александра Казакова.

"Запись разговоров состоялся через неделю после смерти главаря террористической организации "ДНР" Захарченко. Она свидетельствует о полной зависимости так называемого высшего руководства "ДНР" от решений "куратора от Кремля" господина Суркова. Содержание переговоров указывает на существующий постоянный конфликт между "лидерами фейковой республики". Она доказывает намерения Пушилина и Трапезникова любым способом избавиться от влиятельных конкурентов "из команды Захарченко", в частности Казакова и Тимофеева ("Ташкент") и завершить "местный государственный переворот", - объясняет СБУ.

В то же время российское пропагандистское издание "Донбасс Сегодня" сообщило, что в "Центризбирком ДНР" подал документы для выдвижения своей кандидатуры на пост главы "ДНР" Игорь Хакимзянов, который в 2014 году был "министром обороны ДНР" и был задержан на выезде из Мариуполя, после чего его передали террористам в обмен на пленного бойца ВСУ. В интернете сохранилось видео, на котором задержанного Хакимзянова допрашивает народный депутат Олег Ляшко.