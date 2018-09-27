Фастфуд и сладости вызывают депрессию. Объяснение ученых
Об этом пишет The Guardian.
Исследователи анализировали рацион 32,9 тыс. взрослых людей из пяти разных стран. По полученным результатам они устанавливали связь между фастфудом и депрессией.
"Если питаться преимущественно жирными и сладкими продуктами, можно заработать так называемое системное воспаление, ведь такая пища влияет не только на кишечник, но и на весь организм", - говорит автор исследования Камилла Лассаль.
Она пояснила, что "зажигательные" молекулы могут влиять на отделы мозга, которые отвечают за настроение.
Несбалансированный режим питания может не только усиливать депрессию, но и становится первопричиной заболевания. По мнению ученых, защититься от депрессии помогает средиземноморская диета: рыба, овощи, фрукты, орехи.
- Напомним, диетологи считают, для продления жизни и расширения возможностей организма нужно правильно дозировать углеводы.
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