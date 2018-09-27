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Фастфуд и сладости вызывают депрессию. Объяснение ученых

Ученые из Испании, Австралии и Великобритании обнаружили, что жирная и сладкая пища в рационе могут вызвать развитие депрессии

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи анализировали рацион 32,9 тыс. взрослых людей из пяти разных стран. По полученным результатам они устанавливали связь между фастфудом и депрессией.

"Если питаться преимущественно жирными и сладкими продуктами, можно заработать так называемое системное воспаление, ведь такая пища влияет не только на кишечник, но и на весь организм", - говорит автор исследования Камилла Лассаль.

Она пояснила, что "зажигательные" молекулы могут влиять на отделы мозга, которые отвечают за настроение.

Несбалансированный режим питания может не только усиливать депрессию, но и становится первопричиной заболевания. По мнению ученых, защититься от депрессии помогает средиземноморская диета: рыба, овощи, фрукты, орехи.

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