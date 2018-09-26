Диетологи рассказали, с какой диетой можно продлить жизнь

26 сентября, 2018, 11:14

Диетологи считают, для продления жизни и расширения возможностей организма нужно правильно дозировать углеводы

Об этом пишет Business Insider.

Исследования нескольких типов питания проводили ученые Женской больницы Бригхэма. Они обнаружили, что лучшая диета для тех, кто хочет улучшить функционирование организма и сохранить его - углеводная.

Для этого нужно употреблять правильное количество углеводов. Главным источником являются продукты переработки цельнозерновых культур. Например, очень полезным будет цельнозерновой хлеб.

К ним стоит подключить яблоки и бананы. Хоть их часто исключают из диет, потому что в них есть природные сахара, однако они важны для обновления клеток.

Такая диета укрепляет ткани и помогает организму бороться с заболеваниями и инфекциями.