Порошенко встретился с Трампом на Генассамблее ООН
26 сентября, 2018, 20:45
Президент Украины Петр Порошенко в рамках пребывания на 73-й Генассамблее ООН встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом
В подтверждение этой встречи пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко обнародовал фотографию в своем Twitter.
На фото оба президента - в галстуках красного цвета и в костюмах синего. Их жены Марина Порошенко и Мелания Трамп - также в платьях одинакового цвета.
"Когда даже дресскод символизирует единство позиций стратегических партнеров", - написал Цеголко.
Когда даже дресскод символизирует единство позиций стратегических партнеров pic.twitter.com/1SfcwRAAYW— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите ООН по миротворчеству в Нью-Йорке призвал к введению миротворцев ООН на Донбасс.
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