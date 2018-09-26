Порошенко встретился с Трампом на Генассамблее ООН

26 сентября, 2018, 20:45

Президент Украины Петр Порошенко в рамках пребывания на 73-й Генассамблее ООН встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом

В подтверждение этой встречи пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко обнародовал фотографию в своем Twitter.

На фото оба президента - в галстуках красного цвета и в костюмах синего. Их жены Марина Порошенко и Мелания Трамп - также в платьях одинакового цвета.

"Когда даже дресскод символизирует единство позиций стратегических партнеров", - написал Цеголко.

Когда даже дресскод символизирует единство позиций стратегических партнеров pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.