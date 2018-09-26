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Порошенко встретился с Трампом на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко в рамках пребывания на 73-й Генассамблее ООН встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом

В подтверждение этой встречи пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко обнародовал фотографию в своем Twitter.

На фото оба президента - в галстуках красного цвета и в костюмах синего. Их жены Марина Порошенко и Мелания Трамп - также в платьях одинакового цвета.

"Когда даже дресскод символизирует единство позиций стратегических партнеров", - написал Цеголко.

  • Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите ООН по миротворчеству в Нью-Йорке призвал к введению миротворцев ООН на Донбасс.
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