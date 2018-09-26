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Порошенко на Генассамблее ООН призвал ввести миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал к введению миротворцев ООН на Донбасс

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, введение миротворческой миссии ООН может заставить РФ добросовестно выполнять Минские договоренности. Президент заявил, что миротворческую операцию нужно вести с четко определенной задачей ООН относительно возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы считаем, что не существует лучшего способа, чем проведение такой операции под надежным мандатом ООН. Это очень помогло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности", - сказал Порошенко

Президент Украины подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая выступает против введения миротворцев ООН на Донбасс, поскольку боится потерять контроль над украинско-российским участком границы.

"Одной из причин этого является то, что Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российскую военную силу и военные ресурсы на всей оккупированной территории", - добавил Порошенко.

  • Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что отправить на Донбасс своих военных в составе миротворческой миссии уже согласились Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.
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