Порошенко на Генассамблее ООН призвал ввести миротворцев на Донбасс
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Порошенко, введение миротворческой миссии ООН может заставить РФ добросовестно выполнять Минские договоренности. Президент заявил, что миротворческую операцию нужно вести с четко определенной задачей ООН относительно возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы считаем, что не существует лучшего способа, чем проведение такой операции под надежным мандатом ООН. Это очень помогло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности", - сказал Порошенко
Президент Украины подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая выступает против введения миротворцев ООН на Донбасс, поскольку боится потерять контроль над украинско-российским участком границы.
"Одной из причин этого является то, что Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российскую военную силу и военные ресурсы на всей оккупированной территории", - добавил Порошенко.
Россия боится потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс. Разве не ООН должна предоставить смелый ответ этому вызову? - Президент на саммите ООН по миротворчеству pic.twitter.com/p1kMdKHsU5— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 сентября 2018 г.
- Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что отправить на Донбасс своих военных в составе миротворческой миссии уже согласились Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.
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