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Объединенные силы провели учения артиллерийских батарей

Подразделения Объединенных сил провели учения артиллерийских батарей Сухопутных войск ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, обнародовавший кадры с учений.

Участники состязаний боролись за первенство в четырех номинациях: тактическая - оценивалась слаженность действий батареи, специальная - оценивались умения и практические навыки личного состава, профессиональная - оценивались практические навыки офицеров в выполнении ими зачетных огневых задач, спортивная - оценивались навыки и умения личного состава выдерживать физические нагрузки.

Все это происходило на фоне тактической обстановки, которая предполагала ведение противодесантной обороны на морском побережье.

Лучшие артиллерийские подразделения и военнослужащие получили почетные награды, грамоты и ценные подарки.

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  • Напомним, что подразделения Вооруженных сил и Госпогранслужбы из состава Объединенных сил провели на азовском побережье совместные тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря.

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