Объединенные силы провели учения артиллерийских батарей
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, обнародовавший кадры с учений.
Участники состязаний боролись за первенство в четырех номинациях: тактическая - оценивалась слаженность действий батареи, специальная - оценивались умения и практические навыки личного состава, профессиональная - оценивались практические навыки офицеров в выполнении ими зачетных огневых задач, спортивная - оценивались навыки и умения личного состава выдерживать физические нагрузки.
Все это происходило на фоне тактической обстановки, которая предполагала ведение противодесантной обороны на морском побережье.
Лучшие артиллерийские подразделения и военнослужащие получили почетные награды, грамоты и ценные подарки.
- Напомним, что подразделения Вооруженных сил и Госпогранслужбы из состава Объединенных сил провели на азовском побережье совместные тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря.
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