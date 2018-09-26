Объединенные силы провели учения артиллерийских батарей

26 сентября, 2018, 17:40

Подразделения Объединенных сил провели учения артиллерийских батарей Сухопутных войск ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, обнародовавший кадры с учений.

Участники состязаний боролись за первенство в четырех номинациях: тактическая - оценивалась слаженность действий батареи, специальная - оценивались умения и практические навыки личного состава, профессиональная - оценивались практические навыки офицеров в выполнении ими зачетных огневых задач, спортивная - оценивались навыки и умения личного состава выдерживать физические нагрузки.

Все это происходило на фоне тактической обстановки, которая предполагала ведение противодесантной обороны на морском побережье.

Лучшие артиллерийские подразделения и военнослужащие получили почетные награды, грамоты и ценные подарки.