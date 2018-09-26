Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Во время учений экипажи бронеавтомобилей ГПСУ и танковые подразделения ВСУ усовершенствовали взаимодействие в выполнении задач по обороне побережья и уничтожения надводных целей и морского десанта противника. Также было проведено учебную стрельбу, как днем так и ночью: снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, а пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений. Водители бронированных "Хамвеив" тренировались в движении в колонные, развертывании в боевой порядок и выполнении оборонных маневров на побережье.
Особое внимание на учениях уделили тактической медицине - предоставлению домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника.
"Совместные учения по отражению возможной агрессии с моря с поддержанием должного взаимодействия между подразделениями Объединенных сил будут продолжаться и в дальнейшем", - отметили в ГПСУ.
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