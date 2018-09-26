Не только согревает: в чем польза какао
26 сентября, 2018, 17:35
Немецкие ученые обнаружили, что в какао есть витамин D2, который нужен для роста человеческого организма
Об этом пишет EurekAlert !.
После просушки какао-бобов на солнце в них происходит трансформация витамина D в витамин D2. Разные какао-бобы имеют разное содержание этого вещества. Больше всего его есть в масле какао и темном шоколаде, меньше всего - в белом.
Дефицит витамина D может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.
Витамин D имеет два типа: D2 и D3. Последний образуется в коже человека под воздействием солнца. Этого хватает для удовлетворения 90% потребностей организма в витамине. Другая его часть усваивается через пищу: жирную рыбу или куриные яйца.
- Напомним, португальские ученые обнаружили, что употребление кофе может снизить риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек.
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-
Читайте также
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет