Не только согревает: в чем польза какао

26 сентября, 2018, 17:35

Немецкие ученые обнаружили, что в какао есть витамин D2, который нужен для роста человеческого организма

Об этом пишет EurekAlert !.

После просушки какао-бобов на солнце в них происходит трансформация витамина D в витамин D2. Разные какао-бобы имеют разное содержание этого вещества. Больше всего его есть в масле какао и темном шоколаде, меньше всего - в белом.

Дефицит витамина D может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.

Витамин D имеет два типа: D2 и D3. Последний образуется в коже человека под воздействием солнца. Этого хватает для удовлетворения 90% потребностей организма в витамине. Другая его часть усваивается через пищу: жирную рыбу или куриные яйца.