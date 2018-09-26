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Не только согревает: в чем польза какао

Немецкие ученые обнаружили, что в какао есть витамин D2, который нужен для роста человеческого организма

Об этом пишет EurekAlert !.

После просушки какао-бобов на солнце в них происходит трансформация витамина D в витамин D2. Разные какао-бобы имеют разное содержание этого вещества. Больше всего его есть в масле какао и темном шоколаде, меньше всего - в белом.

Дефицит витамина D может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.

Витамин D имеет два типа: D2 и D3. Последний образуется в коже человека под воздействием солнца. Этого хватает для удовлетворения 90% потребностей организма в витамине. Другая его часть усваивается через пищу: жирную рыбу или куриные яйца.

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