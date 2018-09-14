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Как кофе может спасти больных на почечную недостаточность. Исследования


фото: doctorgeo
Португальские ученые обнаружили, что употребление кофе может снизить риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек

Об этом пишет журнал Nephrology Dialysis Transplantation.

В 12-летнем исследовании приняли участие почти 5 тыс. человек, которые страдали от почечной недостаточности.

Медики ежедневно контролировали уровень кофеина в кофе, чае и других безалкогольных напитках. Также они оценивали состояние здоровья добровольцев, регистрируя все случаи смерти до этого времени.

У участников, которые получали 213 граммов кофеина в сутки, уменьшился риск преждевременной смерти на 22%. Риск смерти снизился и у тех, кто получали в среднем 103 мг кофеина - а 26%.

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