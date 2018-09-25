 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский проходит во второй тур выборов-2019, - опрос "Рейтинга"


фото: kvartal95
Согласно новым результатам опроса граждан Украины, шоумен и ведущий Владимир Зеленский имеет шанс пройти во второй тур президентских выборов 2019 года

Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

В частности, 42% респондентов отметили, что на предстоящих парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, 38% – сказали, что будут голосовать за парламентские политические силы. При этом 61% людей считает, что выборы-2019 не будут честными. Противоположное мнение - у 16%.

Почти половина респондентов (44%) считают, что президентом должен стать новый человек даже без опыта государственного управления, другая половина (43%) - что возглавить страну кандидаты со значительным опытом управления страной.

Относительно президентского рейтинга, то его лидером стала Юлия Тимошенко (13,2%), а второе место занял Владимир Зеленский (7,8%). Пятерку замыкают Петр Порошенко (6,8%), Анатолий Гриценко (6,6%) и Юрий Бойко (5,7%).

Пятипроцентный барьер удалось преодолеть Вадиму Рабиновичу (5,4%), Олегу Ляшко (5,2%) и Святославу Вакарчуку (5%).

Другого кандидата в президенты хотели бы видеть 4,9% опрошенных, 17% затруднились ответить, а еще 12,6% - не собираются принимать участия в выборах.

Рейтинг "второго выбора" показывает, что теоретически Гриценко, Тимошенко и Зеленского могли бы еще поддержать 5% опрошенных при условии, если их основной фаворит не будет участвовать в выборах. Вакарчука при таких условиях могли бы поддержать еще 4,4% избирателей, Рабиновича – 3,8%, Садового – 3,4%, Ляшко – 2,8%, Наливайченко – 2,2%, Шевченко – 2,2%.

Первая ступень антирейтинга закрепился за Порошенко (50%), на второй и третьей строчке с большим от него отрывом разместились Ляшко (26%) и Тимошенко (25,8%). У Бойко и Рабиновича этот показатель составляет 23,6% и 16,2% соответственно.

Наименьший антирейтинг у Романа Бессмертного (2%), Александра Шевченко (2%), Валентина Наливайченко (3,4%) и Андрея Садового (3,8%).

 

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 сентября 2018 г.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать