Зеленский проходит во второй тур выборов-2019, - опрос "Рейтинга"

25 сентября, 2018, 14:48

Согласно новым результатам опроса граждан Украины, шоумен и ведущий Владимир Зеленский имеет шанс пройти во второй тур президентских выборов 2019 года

Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

В частности, 42% респондентов отметили, что на предстоящих парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, 38% – сказали, что будут голосовать за парламентские политические силы. При этом 61% людей считает, что выборы-2019 не будут честными. Противоположное мнение - у 16%.

Почти половина респондентов (44%) считают, что президентом должен стать новый человек даже без опыта государственного управления, другая половина (43%) - что возглавить страну кандидаты со значительным опытом управления страной.

Относительно президентского рейтинга, то его лидером стала Юлия Тимошенко (13,2%), а второе место занял Владимир Зеленский (7,8%). Пятерку замыкают Петр Порошенко (6,8%), Анатолий Гриценко (6,6%) и Юрий Бойко (5,7%).

Пятипроцентный барьер удалось преодолеть Вадиму Рабиновичу (5,4%), Олегу Ляшко (5,2%) и Святославу Вакарчуку (5%).

Другого кандидата в президенты хотели бы видеть 4,9% опрошенных, 17% затруднились ответить, а еще 12,6% - не собираются принимать участия в выборах.

Рейтинг "второго выбора" показывает, что теоретически Гриценко, Тимошенко и Зеленского могли бы еще поддержать 5% опрошенных при условии, если их основной фаворит не будет участвовать в выборах. Вакарчука при таких условиях могли бы поддержать еще 4,4% избирателей, Рабиновича – 3,8%, Садового – 3,4%, Ляшко – 2,8%, Наливайченко – 2,2%, Шевченко – 2,2%.

Первая ступень антирейтинга закрепился за Порошенко (50%), на второй и третьей строчке с большим от него отрывом разместились Ляшко (26%) и Тимошенко (25,8%). У Бойко и Рабиновича этот показатель составляет 23,6% и 16,2% соответственно.

Наименьший антирейтинг у Романа Бессмертного (2%), Александра Шевченко (2%), Валентина Наливайченко (3,4%) и Андрея Садового (3,8%).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 сентября 2018 г.