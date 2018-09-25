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Взрыв миномета: раненых - двое, назвали предварительную причину


фото: tsn
В результате взрыва миномета "Молот" в зоне Операции Объединенных сил пострадали не трое, а двое военнослужащих ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Двое военнослужащих (а не трое, как неверно указали отдельные средства массовой информации) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военном медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что взрыв произошел 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного огня. В канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина. Открыто производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих)

"По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено следующее. Вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил ее хранения ", - сообщает штаб ООС.

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