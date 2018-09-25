Взрыв миномета "Молот": в зоне ООС рассказали детали

25 сентября, 2018, 11:12

Трое украинских военных получили ранения в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения ООС

Об этом заявил представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

"Инцидент произошел в одной из воинских частей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", - подчеркнул он.

Тригуб отметил, что всех трех военных госпитализировали, сейчас их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Харькове взорвался миномет "Молот", в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения. Других деталей не предоставляли.