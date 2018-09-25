В Харькове взорвался миномет "Молот", трое бойцов ВСУ ранены, - правозащитница

25 сентября, 2018, 09:53

В Харькове взорвался миномет "Молот", в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения

Об этом на своей странице в Facebook написала координатор группы "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова.

"И у нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных эксперементов, коллегий МО, комитетов", - подчеркнула она.

Других подробностей Решетилова не сообщила, однако отмечается, что инцидент произошел в Харькове.