В Харькове взорвался миномет "Молот", трое бойцов ВСУ ранены, - правозащитница
25 сентября, 2018, 09:53
В Харькове взорвался миномет "Молот", в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения
Об этом на своей странице в Facebook написала координатор группы "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова.
"И у нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных эксперементов, коллегий МО, комитетов", - подчеркнула она.
Других подробностей Решетилова не сообщила, однако отмечается, что инцидент произошел в Харькове.
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-
Читайте также
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет