"Я не твое животное": провокационный клип Fontaliza с полуобнаженными женщинами
Видео появилось на YouTube-канале.
Клип снимали на осенних улицах Киева в течение четырех дней. В кадре - музыканты группы Fontaliza и девушки, имена которых команда решила не разглашать.
Ролик на песню “Животное” получился очень противоречивым, и сначала вызвал разногласия даже внутри коллектива. Однако группа осмелился опубликовать его.
"Это видео получилось пошлым и вульгарным. Я против спекуляции женскими интимными частями тела, выставлением их напоказ. Мы что, животные? Да и вообще все это похоже на сексизм какой-то", - рассказал солист группы Павел Холошев.
Режиссировал клип Кадим Тарасов. По его словам, он использовал только телефон и провокацию.
"Это видео - манифест против засилья агрессивной сексуальности. Мы намеренно прямолинейно показываем: секса слишком много, поп-культура и манипуляция сексуальностью сводят с ума, часто не оставляя места натуральным эмоциям и полутонам. Люди манипулируют друг другом, используя секс, как возможность получить желаемое", - поделился режиссер Кадим Тарасов.
- Ранее украинский проект ONUKA выпустил новый видеоклип на песню Strum на защиту планеты от избыточного мусора.
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