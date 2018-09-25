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"Я не твое животное": провокационный клип Fontaliza с полуобнаженными женщинами

Украинская группа Fontaliza выпустила провокационный клип на песню “Животное” против спекуляции женскими интимными частями тела

Видео появилось на YouTube-канале.

Клип снимали на осенних улицах Киева в течение четырех дней. В кадре - музыканты группы Fontaliza и девушки, имена которых команда решила не разглашать.

Ролик на песню “Животное” получился очень противоречивым, и сначала вызвал разногласия даже внутри коллектива. Однако группа осмелился опубликовать его.

"Это видео получилось пошлым и вульгарным. Я против спекуляции женскими интимными частями тела, выставлением их напоказ. Мы что, животные? Да и вообще все это похоже на сексизм какой-то", - рассказал солист группы Павел Холошев.

Режиссировал клип Кадим Тарасов. По его словам, он использовал только телефон и провокацию.

"Это видео - манифест против засилья агрессивной сексуальности. Мы намеренно прямолинейно показываем: секса слишком много, поп-культура и манипуляция сексуальностью сводят с ума, часто не оставляя места натуральным эмоциям и полутонам. Люди манипулируют друг другом, используя секс, как возможность получить желаемое", - поделился режиссер Кадим Тарасов.

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