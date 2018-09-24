27-этажная гора мусора и ONUKA: новый экоклип украинской певицы
Ролик выложили на YouTube-канале.
Клип снимали в 25 километрах от Киева, в Подгорцах. Там образовалась свалка бытовых отходов. За десятки лет существования гора мусора достигла высоты 27-этажного дома.
Клип сняли на свалке, чтобы привлечь внимание к мусорной проблеме. В Украине почти не сортируют отходы и сразу отправляют на свалку.
В клипе снялось 74 киевлянина. Съемки проходили и в центре столицы.
“Мы можем обвинять государство или своих соседей, а можем начать действовать самостоятельно. Нашим видео и инициативой мы не хотим никого упрекнуть. Хотелось бы только, чтобы мы с каждым днем становились лучше и оставили после что-то большее, чем горы мусора", - подчеркнула Ната Жижченко.
Клип к песни ONUKA режиссировал Алан Бадоев.
"При создании этого клипа много людей собралось вместе, чтобы идея была доведена от идейного содержания до реализации. И вместе нам удалось создать легенду о будущем, которое уже пришло, но мы его еще не замечаем.
"Strum необходимо посмотреть для того, чтобы вспомнить где и как мы живем. Что каждый из нас делает для того, чтобы наша планета продолжала жить?" - отметил Бадоев.
- Ранее украинская певица Джамала презентовала клип на песню "Крила", в котором снялись маленькие боксеры, балерины и наездницы.
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